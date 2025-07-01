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Пашинян потребовал отставки Гарегина II

Пашинян потребовал отставки Гарегина II Премьер Армении Никол Пашинян вновь потребовал отставки католикоса всех армян Гарегина II.
В регионе
1 июля 2025 г. 13:58
Пашинян потребовал отставки Гарегина II

Премьер Армении Никол Пашинян вновь потребовал отставки католикоса всех армян Гарегина II.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Все женатые священники ААЦ (Армянская Апостольская церковь - ред.) являются моими братьями, включая тех, кто делает негативные заявления, потому что вы не обманываете ни людей, ни Бога. В случае, если Ктрич Нерсисян (мирское имя католикоса) не покинет патриархат, по-братски всем вместе устранить его. Почему распутничающий "монах" должен доминировать над вами и руководить вами, если он приобрел это право только через обет безбрачия, который осквернил?", - обратился премьер к священникам.

Пашинян ранее опубликовал серию резких постов в соцсетях против представителей ААЦ, а позднее призвал к выборам нового католикоса. Затем он поставил под сомнение факт соблюдения обета безбрачия Гарегином II.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan II Qareginin istefasını tələb edib

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