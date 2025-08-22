О нас

Пашинян посоветовал Тер-Петросяну "угомониться и наслаждаться мирной жизнью"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал экс-президенту Тер-Петросяну "угомониться и наслаждаться мирной жизнью, установленной в Армении".
22 августа 2025 г. 10:28
Пашинян посоветовал Тер-Петросяну угомониться и наслаждаться мирной жизнью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал экс-президенту Тер-Петросяну "угомониться и наслаждаться мирной жизнью", установленной в стране.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, такое заявление премьер сделал в соцсетях в ответ на публикацию Тер-Петросяна, где тот обвинил Пашиняна в дестабилизации внутриполитической ситуации в Армении.

По мнению экс-президента, политика Пашиняна направлена не на консолидацию общества, а на его раскол.

В ответ на это премьер обвинил Тер-Петросяна в бегстве от политической ответственности "в самые решающие моменты".

"В 1996 году вы сбежали от результатов выборов, в 1998-м - от власти, в 2008-м - от оппозиции. Понимаю, что сейчас вы тоже хотите уйти, но убежать уже некуда", - подчеркнул Пашинян.

Версия на азербайджанском языке Paşinyandan Ter-Petrosyana məsləhət: sakitləş və dinc həyatdan zövq al

