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Пашинян: После войны экономика Армении находится в плачевном состоянии

Пашинян: После войны экономика Армении находится в плачевном состоянии "Плачевная ситуация в экономике и общественной жизни Армении в результате 44-дневной войны до сих пор не урегулирована".
В регионе
30 сентября 2021 г. 12:43
Пашинян: После войны экономика Армении находится в плачевном состоянии
Никол Пашинян

"Плачевная ситуация в экономике и общественной жизни Армении в результате 44-дневной войны до сих пор не урегулирована".

Как сообщает Report со ссылкой на Aysor, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обсуждения госбюджета 30 сентября. 

По его словам, внутриполитический кризис разрешился с проведением досрочных парламентских выборов 20 июня 2021 года: "Мы будем уделять большое внимание безопасности. Потому что без нее невозможно достичь долгосрочных целей развития. В этом смысле необходимо не только модернизировать армию и обороноспособность, но и создать благоприятную внешнюю среду вокруг Армении". 

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Версия на английском языке Armenian economy in deplorable state after war, says Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: "Müharibədən sonra Ermənistan iqtisadiyyatı faciəli vəziyyətdədir"

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