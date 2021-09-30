Пашинян: После войны экономика Армении находится в плачевном состоянии

"Плачевная ситуация в экономике и общественной жизни Армении в результате 44-дневной войны до сих пор не урегулирована".

"Плачевная ситуация в экономике и общественной жизни Армении в результате 44-дневной войны до сих пор не урегулирована".

Как сообщает Report со ссылкой на Aysor, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обсуждения госбюджета 30 сентября.

По его словам, внутриполитический кризис разрешился с проведением досрочных парламентских выборов 20 июня 2021 года: "Мы будем уделять большое внимание безопасности. Потому что без нее невозможно достичь долгосрочных целей развития. В этом смысле необходимо не только модернизировать армию и обороноспособность, но и создать благоприятную внешнюю среду вокруг Армении".