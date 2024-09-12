Пашинян заявил о наличии в Армении большого количества неучтенного оружия после 44-дневной войны

После 44-дневной войны в Армении большое количество неучтенного оружия.

После 44-дневной войны в Армении большое количество неучтенного оружия.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе заседания правительства.

"После 44-дневной войны у нас есть большое количество пропавшего оружия, и мы несколько раз обсуждали эту тему. Этот вопрос также обсуждался в Совете безопасности", - сказал он.

Премьер-министр сообщил, что дал поручения министру внутренних дел пересмотреть методологию поиска находящегося на руках незаконного оружия и боеприпасов.

"Методы, которыми мы работали, не соответствуют новым вызовам. С применением новых методов у нас уже есть определенные, хотя и небольшие результаты. Этим мы можем обнаруживать незаконное оружие и боеприпасы", - отметил глава правительства.

Пашинян также обратил внимание на увеличение количества легального оружия в стране. Он подчеркнул необходимость осознавать, насколько приобретение оружия приемлемо с точки зрения формирования толерантного общества, и в каком направлении следует двигаться в этом вопросе.