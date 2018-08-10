Пашинян посетит Иран

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен посетить Иран.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом написал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в Facebook.

Накануне он принял посла Ирана в Армении Сейеда Казема Саджади.

В ходе встречи секретарь отметил, что Армения и Иран в течение многих лет сохраняли и развивали политические отношения на высоком уровне, которые ни разу не пострадали во время трудных периодов в обеих странах.

В свою очередь иранский посол отметил важность запланированного визита Никола Пашиняна в Иран и выразил готовность иранской стороны содействовать, чтобы сотрудничество двух стран охватило энергетическую, здравоохранительную, экологическую, финансовую и многие другие сферы.