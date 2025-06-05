Пашинян поручил силовикам заняться сбором информации о священнослужителях

Премьер Армении Никол Пашинян поручил силовикам составить список из порядка 50 священнослужителей с целью сбора информации о них.

Премьер Армении Никол Пашинян поручил силовикам составить список из порядка 50 священнослужителей с целью сбора информации о них.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники, близкие к властям.

По их данным, цель состоит в том, чтобы спланировать возможные действия против этих лиц в будущем. Власти собрали компромат на католикоса всех армян Гарегина II и его окружение, которые могут быть использованы для отстранения патриарха от церкви.

Ранее Пашинян опубликовал серию постов в соцсетях против представителей Армянской апостольской церкви (ААЦ), а позднее призвал к выборам нового католикоса. 2 Премьер поставил под сомнение факт соблюдения обета безбрачия Гарегином II и написал пост о том, что если католикоса есть ребенок, то он не может быть главой ААЦ.