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Пашинян поручил принять меры по повышению дисциплины в армии после двух инцидентов

Пашинян поручил принять меры по повышению дисциплины в армии после двух инцидентов Премьер-министр Армении Никол Пашинян на итоговом совещании в Минобороны поручил военному руководству принять меры по повышению дисциплины в рядах вооруженных сил.
В регионе
10 января 2024 г. 12:41
Пашинян поручил принять меры по повышению дисциплины в армии после двух инцидентов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на итоговом совещании в Минобороны поручил военному руководству принять меры по повышению дисциплины в рядах вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что нужны перманентные усилия и последовательность шагов по искоренению неуставных отношений.

Отметим, что 9 января во 2-м армейском корпусе были зафиксированы два инцидента. Рано утром на боевом посту было найдено тело военнослужащего-контрактника Карена Карапетяна с огнестрельным ранением. Спустя несколько часов на другом посту было найдено тело старшего лейтенанта Микаэла Даниеляна с огнестрельным ранением.

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