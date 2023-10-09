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Пашинян: Попытки граждан уклониться от службы в армии - одна из проблем безопасности страны

Пашинян: Попытки граждан уклониться от службы в армии - одна из проблем безопасности страны Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает попытки граждан уклониться от службы в армии одной из проблем безопасности страны.
В регионе
9 октября 2023 г. 18:37
Пашинян: Попытки граждан уклониться от службы в армии - одна из проблем безопасности страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает попытки граждан уклониться от службы в армии одной из проблем безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом он сказал на совещании в Следственном комитете, приуроченном к очередной годовщине формирования структуры.

"Мы с огромной болью воспринимаем существующие проблемы в сфере безопасности страны. Но вы посмотрите, в 2023 году в Армении возбуждаются уголовные дела касательно освобождения от военной службы за взятку. Кто это все делает? Давайте зафиксируем - люди с наивысшими призваниями: врачи и военные", - заявил он.

Попытки уклониться от армии Пашинян считает "красной линией", за которой уже начинаются проблемы страны.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Ermənistanda fərarilik hallarının geniş yayıldığını etiraf edib

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