Пашинян пообещал освободить всех политзаключенных в Армении

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой амнистировать ряд заключенных в республике, которые, по его мнению, были осуждены в связи с их политической деятельностью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник вечером в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Политических заключенных необходимо разделить на две категории: те, чьи действия не привели к человеческим жертвам, и те, в результате действий которых погибли люди", - отметил премьер.

По мнению Пашиняна, к первой категории осужденных можно применить предусмотренную законом процедуру амнистии. Вторая категория, как отметил он, это члены группировки "Сасна црер", которые в ходе своей акции в июле 2016 года убили в Ереване трех полицейских. Для решения вопроса об их освобождении Пашинян предложил провести общественные обсуждения с участием родственников погибших сотрудников правоохранительных органов.