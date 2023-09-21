Пашинян пообещал действовать жестко в отношении участников протестных акций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
По его словам, некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване. Премьер-министр Армении отметил, что это "какие-то группы", связанные с сыном одного из бывших руководителей республики и высокопоставленными должностными лицами "Нагорного Карабаха".
"Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет", — отметил Пашинян.
Он пообещал "действовать жестко", но в рамках закона. Пашинян обратил внимание, что проводятся аресты, виновных привлекают к ответственности.