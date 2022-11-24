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Пашинян получил от Путина позитивный сигнал по восстановлению ж/д с Азербайджаном

Пашинян получил от Путина позитивный сигнал по восстановлению ж/д с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что получил от российского президента Владимира Путина позитивный сигнал в вопросе восстановления железной дороги с Азербайджаном.
В регионе
24 ноября 2022 г. 13:06
Пашинян получил от Путина позитивный сигнал по восстановлению ж/д с Азербайджаном
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что получил от российского президента Владимира Путина позитивный сигнал в вопросе восстановления железной дороги с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

"В ходе переговоров с президентом России мы получили определенные сигналы. Это значит, что может быть значительная и серьезная возможность того, что мы вернемся к работам по восстановлению железной дороги - речь о дороге Горадиз-Мегри-Ордубад-Ерасх", - сказал Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Putin Azərbaycanla Ermənistan arasında dəmir yolunun bərpası ideyasını dəstəkləyib"

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