Пашинян получил от Путина позитивный сигнал по восстановлению ж/д с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что получил от российского президента Владимира Путина позитивный сигнал в вопросе восстановления железной дороги с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что получил от российского президента Владимира Путина позитивный сигнал в вопросе восстановления железной дороги с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

"В ходе переговоров с президентом России мы получили определенные сигналы. Это значит, что может быть значительная и серьезная возможность того, что мы вернемся к работам по восстановлению железной дороги - речь о дороге Горадиз-Мегри-Ордубад-Ерасх", - сказал Пашинян.