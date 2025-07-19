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Пашинян поговорил по телефону с Пезешкианом

Пашинян поговорил по телефону с Пезешкианом Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
В регионе
19 июля 2025 г. 17:11
Пашинян поговорил по телефону с Пезешкианом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами событий, произошедших в прошлом месяце. Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонней, региональной и международной повестки", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Пашинян пригласил Пезешкиана в Ереван.

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Версия на английском языке Iranian President holds phone call with Armenian PM
Версия на азербайджанском языке Pezeşkianla Paşinyan arasında telefon danışığı olub

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