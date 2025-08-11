О нас

В регионе
11 августа 2025 г. 15:38
Пашинян и Макрон обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армянского премьера.

Пашинян проинформировал президента Макрона о результатах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа.

"Премьер-министр представил президенту Франции результаты переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 8 августа 2025 года, в частности, парафирование "Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном", совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект "Маршрут Трампа" к международному миру и процветанию", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Пашинян также подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности не только для самой Армении, но и для всего региона Южного Кавказа.

Версия на английском языке Pashinyan, Macron mull agreements reached in Washington between Baku, Yerevan
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Makronla Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaları müzakirə edib

