Пашинян и Макрон обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армянского премьера.

Пашинян проинформировал президента Макрона о результатах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа.

"Премьер-министр представил президенту Франции результаты переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 8 августа 2025 года, в частности, парафирование "Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном", совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект "Маршрут Трампа" к международному миру и процветанию", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Пашинян также подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности не только для самой Армении, но и для всего региона Южного Кавказа.