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Пашинян подверг критике герб Армении

Пашинян подверг критике герб Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что герб республики не имеет отношения к государству, основанному в 1991 году.
В регионе
15 июня 2023 г. 23:41
Пашинян подверг критике герб Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что герб республики не имеет отношения к государству, основанному в 1991 году.

Как передает Report со ссылкой на информагентство "Новости-Армения", соответствующее заявление армянский премьер сделал в ходе заседания Национального собрания.

"Что там изображено? Ноев ковчег на горе Арарат (гора Агрыдаг - ред.) и гербы четырех династий Армении. Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он?" — сказал премьер.

Он указал, что в центре герба можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Армении, которая находится под водой.

Также Пашинян обратил внимание, что на гербе изображен лев, "который не живет в природных условиях в Армении".

"И эта проблема, которую мы обсуждаем, на самом деле касается двойственности. И она есть в каждом из нас", — добавил премьер.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ermənistanın gerbini tənqid edib

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