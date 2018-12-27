Пашинян подтвердил намерение Армении развивать отношения с Россией

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел встречу с прибывшим в Москву исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе встречи Н.Пашинян подтвердил, что Армения намерена развивать отношения с Россией по всем направлениям, и позитивно настроена на интеграцию в рамках ЕврАзЭс

Также Пашинян пригласил Путина посетить Армению с официальным визитом в 2019 году.

В свою очередь президент России Владимир Путин поздравил и.о. премьер-министра Армении с победой его партии на выборах.