Пашинян подтвердил намерение Армении развивать отношения с Россией

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел встречу с прибывшим в Москву исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе встречи Н.Пашинян подтвердил, что Армения намерена развивать отношения с Россией по всем направлениям, и позитивно настроена на интеграцию в рамках ЕврАзЭс
Также Пашинян пригласил Путина посетить Армению с официальным визитом в 2019 году.
В свою очередь президент России Владимир Путин поздравил и.о. премьер-министра Армении с победой его партии на выборах.
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