 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пашинян подтвердил намерение Армении развивать отношения с Россией

    © official site of the Prime minister of RA

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел встречу с прибывшим в Москву исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе встречи Н.Пашинян подтвердил, что Армения намерена развивать отношения с Россией по всем направлениям, и позитивно настроена на интеграцию в рамках ЕврАзЭс

    Также Пашинян пригласил Путина посетить Армению с официальным визитом в 2019 году. 

    В свою очередь президент России Владимир Путин поздравил и.о. премьер-министра Армении с победой его партии на выборах. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi