Пашинян подтвердил Мишустину намерение Армении продолжать работу в ЕАЭС

Пашинян подтвердил Мишустину намерение Армении продолжать работу в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным подтвердил, что Ереван заинтересован продолжать работу в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Мы, конечно же, обсуждаем вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, и с этой точки зрения мы обращаем внимание на то, как такие решения [вступить в ЕС] принимаются в Республике Армения в нормативно-правовой сфере. Есть некоторые акты правительства, которые вызывают у нас вопросы", - сказал Оверчук.

По его словам, в частности, речь идет о допуске пищевой продукции, сертифицированной в соответствии со стандартами ЕС, США и других стран, которая не соответствует сертификации ЕАЭС.

"В целом Армения - и сегодня это тоже обсуждалось - настроена продолжать работу в Евразийском экономическом союзе", - подчеркнул он.