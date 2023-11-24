Пашинян: Подписание мира с Азербайджаном создаст условия и для отношений с Пакистаном и Саудовской Аравией

Подписание мирного договора с Азербайджаном может создать благоприятные условия для установления отношений с Пакистаном.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
Он пояснил, что отказ Исламабада от дипотношений с Ереваном непосредственно связан со взаимоотношениями последнего с Баку.
Также, Н.Пашинян отметил, что в ближайшее время возможно установление дипломатических отношений и с Саудовской Аравией, которая также из-за армяно-азербайджанского конфликта отказалась от связей с Арменией.
Глава армянского правительства отметил, что в последние годы были определенные контакты с Саудовской Аравией. По его оценке, процесс продвигается.