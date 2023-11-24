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Пашинян: Подписание мира с Азербайджаном создаст условия и для отношений с Пакистаном и Саудовской Аравией

Пашинян: Подписание мира с Азербайджаном создаст условия и для отношений с Пакистаном и Саудовской Аравией Подписание мирного договора с Азербайджаном может создать благоприятные условия для установления отношений с Пакистаном.
В регионе
24 ноября 2023 г. 14:58
Пашинян: Подписание мира с Азербайджаном создаст условия и для отношений с Пакистаном и Саудовской Аравией

Подписание мирного договора с Азербайджаном может создать благоприятные условия для установления отношений с Пакистаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.

Он пояснил, что отказ Исламабада от дипотношений с Ереваном непосредственно связан со взаимоотношениями последнего с Баку.

Также, Н.Пашинян отметил, что в ближайшее время возможно установление дипломатических отношений и с Саудовской Аравией, которая также из-за армяно-азербайджанского конфликта отказалась от связей с Арменией.

Глава армянского правительства отметил, что в последние годы были определенные контакты с Саудовской Аравией. По его оценке, процесс продвигается.

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Версия на английском языке Pashinyan: Signing peace treaty with Azerbaijan can create conditions for establishing relations with Pakistan
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması Pakistanla münasibətlərin qurulması üçün şərait yarada bilər”

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