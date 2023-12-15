Пашинян: По выходу из ОДКБ примем решение с учетом интересов Армении

Наблюдения властей Армении показывают, что де-факто действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед страной.

Наблюдения властей Армении показывают, что де-факто действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед страной.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан в соцсетях.

Комментируя вопрос о том, почему власти не принимают решение о выходе из ОДКБ, Пашинян ответил, что политическая воля есть, и решение будет принято с учетом интересов Армении.

"Почему мы не принимали и не примем решение о выходе из ОДКБ или прекращении членства в ОДКБ? Мы определимся, исходя из государственных интересов Армении. Наш ориентир - это государственные интересы Армении. Наши данные показывают, что де-факто действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед Республикой. И мы открыто поднимаем этот вопрос", - сказал Пашинян.

По его словам, армянская сторона собирается принять все меры с тем, чтобы понять позицию ОДКБ, а также довести до организации свою.