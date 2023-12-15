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Пашинян: По выходу из ОДКБ примем решение с учетом интересов Армении

Пашинян: По выходу из ОДКБ примем решение с учетом интересов Армении Наблюдения властей Армении показывают, что де-факто действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед страной.
В регионе
15 декабря 2023 г. 11:25
Пашинян: По выходу из ОДКБ примем решение с учетом интересов Армении

Наблюдения властей Армении показывают, что де-факто действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед страной.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан в соцсетях.

Комментируя вопрос о том, почему власти не принимают решение о выходе из ОДКБ, Пашинян ответил, что политическая воля есть, и решение будет принято с учетом интересов Армении.

"Почему мы не принимали и не примем решение о выходе из ОДКБ или прекращении членства в ОДКБ? Мы определимся, исходя из государственных интересов Армении. Наш ориентир - это государственные интересы Армении. Наши данные показывают, что де-факто действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед Республикой. И мы открыто поднимаем этот вопрос", - сказал Пашинян.

По его словам, армянская сторона собирается принять все меры с тем, чтобы понять позицию ОДКБ, а также довести до организации свою.

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Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan will decide on leaving CSTO taking into account interests of Armenia
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “KTMT-dən çıxmaqla bağlı maraqlarımızı nəzərə alaraq qərar verəcəyik”

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