Премьер Армении: Переговорная активность России снизилась в связи с событиями в Украине

Переговорная активность России в рамках армяно-азербайджанского процесса снизилась в связи с событиями в Украине.

Переговорная активность России в рамках армяно-азербайджанского процесса снизилась в связи с событиями в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник.

Премьер обратил внимание на то, что в последнее время встречи на западных площадках превалируют. Кроме того за последнее время он провел множество телефонных разговоров с Госсекретарем США.

"Я говорил и повторяю, что высоко оцениваю усилия США, потому что они в реальности прилагают большие усилия для того, чтобы мирный договор стал реальностью", - отметил Пашинян.

Но это, по его словам, не связано с желанием оттеснить Россию или Запад от процесса, а происходит по объективным причинам.

Российская переговорная и инициативная активность определенно снизилась не потому, что в Москве не хотят урегулирования вопроса, а из-за событий в Украине.