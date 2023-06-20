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Пашинян: Падение города Шуша стало переломным и вынудило принять условия Азербайджана

Пашинян: Падение города Шуша стало переломным и вынудило принять условия Азербайджана Падение Шуши стало одной из основных причин подписания заявления от 9 ноября 2020 года.
В регионе
20 июня 2023 г. 11:07
Пашинян: Падение города Шуша стало переломным и вынудило принять условия Азербайджана
Никол Пашинян

Падение города Шуша стало одной из основных причин для подписания заявления от 9 ноября 2020 года и вынудило армянскую сторону принять условия, выдвинутые Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, в которой его страна потерпела сокрушительное поражение.

"Почему я подписал трехстороннее заявление именно 9 ноября? Здесь, конечно, переломным было падение города Шуша. Здесь важно было не только символическое значение города, а стратегическое", - сказал он.

По его словам, после падения города под ударом оказался Ханкенди. И самое главное – около 25 тыс. солдат могли попасть в окружение.

Премьер отметил, что 9 ноября стало пятой попыткой остановить боевые действия. Первый разговор об этом возник 7 октября, когда Пашинян позвонил поздравить президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Путин отметил, что считает важным заявление премьера в одном из интервью, где Пашинян заявил о готовности к компромиссам. "И, пользуясь этим случаем, он хочет предпринять посреднические усилия для максимально быстрого прекращения огня", - сказал Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan üçtərəfli bəyanatı hansı şəraitdə imzaladığını ilk dəfə açıqlayıb

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