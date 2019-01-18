Пашинян отправится на форум в Давос

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Н. Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Армении отбудет в Давос 20 января.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе в этом году пройдет с 22 по 25 января.

Форум создан в 1971 году. Членами ВЭФ являются около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира.