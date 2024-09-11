Пашинян отметил рост преступности в Армении

Рост преступности в Армении может быть связан и с миграцией.

Рост преступности в Армении может быть связан и с миграцией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании Национального собрания Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Согласно информации, во время вопросов и ответов депутат от фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян заявила, что рост преступности в Армении виден невооруженным глазом.

"Порой обстановка небезопасна для гражданина Армении. День ото дня число преступлений растет - дорожно-транспортные происшествия, вооруженные нападения. Занимается ли правительством серьезным анализом, обсуждениями? Может есть необходимость в более обширных обсуждениях? Предпринимаются ли поиски решения этой проблемы? Возможно ли, что данная проблема кадрового, системного характера?", - сказала она.

Пашинян подтвердил наличие данной проблемы и так прокомментировал ее заявление: "Конечно, все возможно. Если этот вопрос поднимается в Национальном Собрании, ничто не мешает провести парламентские слушания и более детально рассмотреть этот вопрос. Да, у нас есть проблема с провозом наркотиков через границу, мы не можем рассматривать себя отдельно на земном шаре... Все, что приносит много денег, находит свой путь. По этим темам были созваны заседания Совета Безопасности... И, возможно, это также связано с миграцией. Конечно, миграция влияет на эту проблему, да, они привозят с собой наркотики. Почему мы не можем их найти? Слабы ли наши возможности? Да, они слабы".