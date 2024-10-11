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Пашинян освободил от должности замминистра территориального управления и инфраструктур

Пашинян освободил от должности замминистра территориального управления и инфраструктур Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Акоп Варданян освобожден с должности заместителя министра территориального управления и инфраструктур.
В регионе
11 октября 2024 г. 11:06
Пашинян освободил от должности замминистра территориального управления и инфраструктур

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Акоп Варданян освобожден с должности заместителя министра территориального управления и инфраструктур.

Как передает Report со ссылкой на Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства.

Пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктур Сона Арутюнян написала на своей странице в Facebook, что Варданян освобожден с занимаемой должности по собственному заявлению.

Он занимал данную должность с июня 2018 года.

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