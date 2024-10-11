Пашинян освободил от должности замминистра территориального управления и инфраструктур

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Акоп Варданян освобожден с должности заместителя министра территориального управления и инфраструктур.
Как передает Report со ссылкой на Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства.
Пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктур Сона Арутюнян написала на своей странице в Facebook, что Варданян освобожден с занимаемой должности по собственному заявлению.
Он занимал данную должность с июня 2018 года.