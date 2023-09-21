О нас

Пашинян опроверг сообщения о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха

Пашинян опроверг сообщения о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха Распространяемая в армянском сегменте соцсетей информация о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха не соответствует действительности.
В регионе
21 сентября 2023 г. 18:49
Пашинян опроверг сообщения о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха

Распространяемая в армянском сегменте соцсетей информация о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха не соответствует действительности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Информация о том, что в Карабахе есть массовые жертвы среди гражданского населения, не соответствует действительности", - сказал Пашинян в обращении к согражданам, которое транслируют местные новостные порталы.

По его словам, договоренность о приостановке антитеррористических мероприятий соблюдается в полной мере.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
В Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
ФотоВ Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
16 сентября 2023 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi