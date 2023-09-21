Пашинян опроверг сообщения о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха

Распространяемая в армянском сегменте соцсетей информация о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха не соответствует действительности.

Распространяемая в армянском сегменте соцсетей информация о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха не соответствует действительности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Информация о том, что в Карабахе есть массовые жертвы среди гражданского населения, не соответствует действительности", - сказал Пашинян в обращении к согражданам, которое транслируют местные новостные порталы.

По его словам, договоренность о приостановке антитеррористических мероприятий соблюдается в полной мере.