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Пашинян оппозиции: Не Санасар, а Губадлы

Пашинян оппозиции: Не Санасар, а Губадлы "Я бы не стал подходить к трибуне. Но вы настаиваете на том, что мы отдали врагу 75% земель".
В регионе
3 марта 2022 г. 00:06
Пашинян оппозиции: Не Санасар, а Губадлы

"Я бы не стал подходить к трибуне. Но вы настаиваете на том, что мы отдали врагу 75% земель".

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к членам оппозиционной партии.

Он потребовал, чтобы члены фракций "Армения" и "Честь имею" назвали Губадлинский район Губадлинским, а не Санасарским.

Я официально требую от фракций "Армения" и "Честь имею", чтобы они выразили свою позицию: в конце концов, "Санасар" или Губадлы? Если "Санасар», а не Губадлы, то почему ваши лидеры 20 лет вели переговоры о сдаче этих территорий Азербайджану? Причем, делали это публично. В принятых вами Мадридских принципах написано: 7 районов возвращаются Азербайджану", - сказал он.

Подробнее в видеосюжете Baku TV:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPaşinyan müxalifətə əsəbləşib: “Sanasar yox, Qubadlı”

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