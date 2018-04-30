Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьера Армении

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Лидер протестов в Армении Никол Пашинян официально выдвинут от парламентской фракции "Елк" ("Выход") кандидатом в премьер-министры страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам член фракции Арарат Мирзоян.

"Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня "Елк" проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)", - заявил А.Мирзоян.

Парламентарий также выразил уверенность, что все депутаты, которых беспокоит судьба страны, проголосуют за Н.Пашиняна.

Отметим, что глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян уже поддержал данную кандидатуру.