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    Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьера Армении

    Парламентская фракция Елк предложила кандидатуру Николы Пашиняна на пост премьера-министра Армении

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Лидер протестов в Армении Никол Пашинян официально выдвинут от парламентской фракции "Елк" ("Выход")  кандидатом в премьер-министры страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам член фракции Арарат Мирзоян.

    "Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня "Елк" проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)", - заявил А.Мирзоян.

    Парламентарий также выразил уверенность, что все депутаты, которых беспокоит судьба страны, проголосуют за Н.Пашиняна.

    Отметим, что глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян уже поддержал данную кандидатуру.

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