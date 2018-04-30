Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьера Армении

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Лидер протестов в Армении Никол Пашинян официально выдвинут от парламентской фракции "Елк" ("Выход") кандидатом в премьер-министры страны.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам член фракции Арарат Мирзоян.
"Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня "Елк" проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)", - заявил А.Мирзоян.
Парламентарий также выразил уверенность, что все депутаты, которых беспокоит судьба страны, проголосуют за Н.Пашиняна.
Отметим, что глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян уже поддержал данную кандидатуру.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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