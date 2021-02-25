Пашинян объявил о прекращении своей акции

Премьер Армении Никол Пашинян объявил о прекращении шествия его сторонников и призвал политические силы республики к консультациям.

Премьер Армении Никол Пашинян объявил о прекращении шествия его сторонников и призвал политические силы республики к консультациям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Пашинян второй раз за день возглавил шествие своих сторонников по улицам Еревана.

Его сопровождали супруга, дети, а также усиленные наряды полиции. Полицейские шли в "сцепке" впереди и сзади Пашиняна, таким образом перекрывая доступ к премьеру "нежелательных лиц". За оцеплением шествовал народ в количестве примерно тысячи человек. Премьер провел сторонников по центральным улицам столицы.

Спустя примерно час Пашинян заявил о прекращении акции и пригласил политические силы Армении начать консультации.

"Мы с сегодняшнего дня прекращаем свои акции и ожидаем, что наши оппозиционные партнеры также прекратят", - сказал премьер. Он сообщил также, что возвращается в здание правительства.