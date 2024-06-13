Пашинян обвинил оппозицию в попытке нападения на парламент страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соизмеримыми действия полиции у здания парламента в ходе столкновений и обвинил оппозицию в попытке нападения на законодательный орган.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соизмеримыми действия полиции у здания парламента в ходе столкновений и обвинил оппозицию в попытке нападения на законодательный орган.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Во всех подобных случаях полиция будет действовать одинаково. Протестующие пытались силой прорвать полицейскую цепь, чтобы напасть на парламент. Полиция защищала законодательный институт Армении, полиция защищала государственность Армении", - заявил Пашинян, выступая в парламенте.

Напомним, более 100 человек пострадали в ходе столкновений между полицией и протестующими в среду вечером у здания парламента Армении.