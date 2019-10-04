Пашинян обвинил армянских дипломатов в полнейшем бездействии

До визита в США Никол Пашинян провел в министерстве иностранных дел закрытую встречу в расширенном составе с ответственными лицами МИД, ключевыми представителями дипломатического корпуса и послами, аккредитованными в важных для Армении странах, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По данным источников, Пашинян был довольно возмущен и говорил очень резко, обвинив ответственных за дипломатическую политику лиц в полнейшем бездействии.

"Он был особенно недоволен представителем ЕС в Армении, послами Армении в России, США и Китае, заявив, что "подобные гиганты должны быть заинтересованы в вопросе инвестиции крупных сумм в Армению, в противном случае, зачем вы нужны".Он дал четкие поручения, призвав до конца года составить специальный доклад по инвестиционным вопросам, и представить какие шаги выполнены за этот период", - отмечает армянская газета "Паст".