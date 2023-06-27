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Пашинян: Во время 44-дневной войны военные хотели свергнуть власти

Пашинян: Во время 44-дневной войны военные хотели свергнуть власти Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил армию в поражении в 44-дневной войне.
В регионе
27 июня 2023 г. 11:45
Пашинян: Во время 44-дневной войны военные хотели свергнуть власти

Во время 44-дневной войны в 2020 году военные хотели свергнуть власти.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании комиссии по расследованию обстоятельств войны 2020 года.

"Многие детали и эпизоды как 44-дневной войны, так и событий мая 2021 года, произошедших на участке Сотк-Хознавар армяно-азербайджанской границы, наводят на "смутные подозрения". И версия намеренного бездействия усилилась после событий на упомянутом участке. Тем более, что есть уголовное дело и обвиняемый, но "нет объяснения", - заявил премьер.

11:42

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил армию в поражении в 44-дневной войне.

Как сообщает Report, об этом он заявил на заседании комиссии по расследованию 44-дневной войны.

"Генштаб мне докладывал, что в случае широкомасштабной войны будет нелегко, но Армия обороны и ВС Армении выполнят поставленные задачи, в том числе благодаря той технике, которая приобреталась. Потому что были приобретены и системы ПВО, предусмотренные, и не предусмотренные планом закупок.

И тот же вопрос с приобретенными СУ-30СМ из того же разряда. Я, как политическая власть, говорил Армии, скажите что вам нужно, и вы это получите. Сказали, например, что нужны СУ-30СМ. Я получал и перенаправлял в МО присланную мне письменную аналитику о целесообразности закупки эти современных самолетов, и получил из МО ответ, что они обсудили, и настаивают на том, что эти самолеты нужны. Нужны, значит получите! Что еще нужно? Нужны средства ПВО! Посчитайте сколько для этого нужно денег и вы получите эти деньги! Что еще нужно?", - сказал Н.Пашинян.

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Версия на английском языке Pashinyan blames army for defeat in 44-day war
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “44 günlük müharibə zamanı hərbçilər çevriliş etmək istəyirdi” - YENİLƏNİB

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