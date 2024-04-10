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Пашинян: Обсуждается вопрос о продлении срока наблюдательной миссии ЕС в Армении еще на 2 года

Пашинян: Обсуждается вопрос о продлении срока наблюдательной миссии ЕС в Армении еще на 2 года Срок деятельности наблюдательной миссии Евросоюза в Армении может быть продлен еще на два года.
В регионе
10 апреля 2024 г. 12:04
Пашинян: Обсуждается вопрос о продлении срока наблюдательной миссии ЕС в Армении еще на 2 года

Срок деятельности наблюдательной миссии Евросоюза в Армении может быть продлен еще на два года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр важным итогом пражской четырехсторонней встречи 6 октября 2022 года посчитал размещение гражданской миссии ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы, срок пребывания которой впоследствии был продлен еще на 2 года. Сейчас обсуждается вопрос о продлении срока миссии еще на 2 года.

Пашинян заявил, что четырехсторонняя встреча в Праге вообще имеет ключевое значение для стабильного и мирного Южного Кавказа.

"На четырехсторонней встречи в Праге были приняты чрезвычайно важные решения. То есть Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - заявил он.

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