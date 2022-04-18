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Пашинян обсудил ситуацию в регионе с Шарлем Мишелем

Пашинян обсудил ситуацию в регионе с Шарлем Мишелем Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
В регионе
18 апреля 2022 г. 23:39
Пашинян обсудил ситуацию в регионе с Шарлем Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Собеседники обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 6 апреля в Брюсселе, а также о повестке отношений Армения-ЕС.

Пашинян и Мишель обсудили ход реализации договоренностей о выделении Армении 2,6 млрд долларов США в рамках плана сотрудничества и инвестиций Восточного партнерства ЕС.

Мишель подтвердил готовность полностью выполнить обязательства по инвестиционной программе и отметил важность скорейшего начала практической реализации проектов.

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