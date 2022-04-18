Пашинян обсудил ситуацию в регионе с Шарлем Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Собеседники обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 6 апреля в Брюсселе, а также о повестке отношений Армения-ЕС.
Пашинян и Мишель обсудили ход реализации договоренностей о выделении Армении 2,6 млрд долларов США в рамках плана сотрудничества и инвестиций Восточного партнерства ЕС.
Мишель подтвердил готовность полностью выполнить обязательства по инвестиционной программе и отметил важность скорейшего начала практической реализации проектов.