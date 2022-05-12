Пашинян обсудил с Оверчуком вопросы разблокирования коммуникаций в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг на встрече в Ереване с заместителем председателя правительства РФ Сергеем Оверчуком и замглавы МИД Андреем Руденко обсудил вопросы, связанные с разблокированием коммуникаций на Южном Кавказе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг на встрече в Ереване с заместителем председателя правительства РФ Сергеем Оверчуком и замглавы МИД Андреем Руденко обсудил вопросы, связанные с разблокированием коммуникаций на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Мы высоко ценим уже проделанную работу в рамках трехсторонней рабочей группы по открытию региональных, автомобильных и железнодорожных коммуникаций. Вы знаете насколько важна для нас эта тема, потому что, когда мы найдем конкретные решения, это изменит ситуацию в регионе не только в экономическом, но и в политическом, психологическом плане, в плане безопасности. Мы заинтересованы в конкретном положительном результате", - сказал Пашинян.

По словам Оверчука, Россия полностью разделяет оценки Пашиняна по установлению транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. "Когда это произойдет, полностью изменится вся транспортная конфигурация региона. И перед экономикой Армении откроются действительно новые возможности для развития, получения дополнительного импульса", - отметил Оверчук.