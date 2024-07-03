Пашинян обсудил с конгрессменами США процесс нормализации отношений Ереван-Баку

Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с конгрессменами США рассказал о процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с конгрессменами США рассказал о процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба офиса премьера.

Он также указал на эффективность поддержки Вашингтоном демократических реформ в Армении.

Кроме того, на встрече были обсуждены меры армянского правительства с коррупцией в стране.

Отметим, что двухпартийная делегация Конгресса США во главе с сенатором Роджером Уикером находится с визитом в Ереване.