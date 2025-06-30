Пашинян обсудил с Каллас процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Никол Пашинян принял верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Премьер-министр Никол Пашинян принял верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Как передает Report, об этом сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Согласно информации, были обсуждены вопросы повестки отношений Армения-Европейский союз, возможности углубления сотрудничества в сферах верховенства права и реформ управления.

Верховный представитель ЕС отметила, что Брюссель с удовлетворением отмечает зафиксированный в ходе двусторонних переговоров Армения-Азербайджан позитивный прогресс, который может послужить основой для установления стабильности и мира в регионе.