Пашинян обсудил с главой делегации ЕС демократические реформы в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил процесс демократических реформ с руководителем делегации ЕС Василисом Марагосом.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Пашинян отметил важность сотрудничества Армения-ЕС по разным направлениям, в частности, в контексте продвижения демократических реформ в стране.
Он добавил, что насыщенная повестка реформ правительства успешно претворяется в жизнь, в том числе при содействии ЕС.
Глава кабмина отметил необходимость придать новый импульс программам, запланированным в Армении в рамках инвестиционного пакета ЕС в 2,6 млрд долларов.