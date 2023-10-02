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Пашинян обсудил с главой делегации ЕС демократические реформы в Армении

Пашинян обсудил с главой делегации ЕС демократические реформы в Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил процесс демократических реформ с руководителем делегации ЕС Василисом Марагосом.
В регионе
2 октября 2023 г. 17:32
Пашинян обсудил с главой делегации ЕС демократические реформы в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил процесс демократических реформ с руководителем делегации ЕС Василисом Марагосом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Пашинян отметил важность сотрудничества Армения-ЕС по разным направлениям, в частности, в контексте продвижения демократических реформ в стране.

Он добавил, что насыщенная повестка реформ правительства успешно претворяется в жизнь, в том числе при содействии ЕС.

Глава кабмина отметил необходимость придать новый импульс программам, запланированным в Армении в рамках инвестиционного пакета ЕС в 2,6 млрд долларов.

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Версия на английском языке Pashinyan mulls democratic reforms in Armenia with head of EU delegation
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Avropa İttifaqından 2,6 mlrd. dollar istəyir

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