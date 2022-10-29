Пашинян обсудил нормализацию связей с Анкарой с депутатом армянского происхождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с депутатом парламента Турции Гаро Пайланом, который прибыл в Ереван, вопрос нормализации отношений между двумя странами.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
Пайлан представил нынешнее состояние армянской общины Турции и вопросы, касающиеся общинной жизни. Состоялся обмен мнениями вокруг процесса урегулирования Армения-Турция.
Ранее Пайлян встречался с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.