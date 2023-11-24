Пашинян обещал ускорить оформление гражданства для армян Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал ускорить процедуру выдачи гражданства армянам, покинувшим Карабах, в частности, тем, кто желает поступить на общественную службу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал ускорить процедуру выдачи гражданства армянам, покинувшим Карабах, в частности, тем, кто желает поступить на общественную службу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.

Он отметил, что соответствующим структурам поручил максимально ускорить данную процедуру. Необходимо проявлять особое отношение к тем жителям, которые уже обратились для трудоустройства.

Обычный срок рассмотрения обращений - до 90 дней.