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Пашинян обещал ускорить оформление гражданства для армян Карабаха

Пашинян обещал ускорить оформление гражданства для армян Карабаха Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал ускорить процедуру выдачи гражданства армянам, покинувшим Карабах, в частности, тем, кто желает поступить на общественную службу.
В регионе
24 ноября 2023 г. 13:18
Пашинян обещал ускорить оформление гражданства для армян Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал ускорить процедуру выдачи гражданства армянам, покинувшим Карабах, в частности, тем, кто желает поступить на общественную службу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.

Он отметил, что соответствующим структурам поручил максимально ускорить данную процедуру. Необходимо проявлять особое отношение к тем жителям, которые уже обратились для трудоустройства.

Обычный срок рассмотрения обращений - до 90 дней.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan vəd verib: "Qarabağdan köçən ermənilərin vətəndaşlığının rəsmiləşdirilməsi sürətləndiriləcək"
Версия на английском языке Pashinyan vows to speed up issuance of citizenship to Armenians of Karabakh

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