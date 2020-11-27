Пашинян ночью дважды за час звонил Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

"Обсуждались вопросы, касающиеся населенных пунктов вдоль Лачинского коридора, процессы обмена военнопленными и телами погибших, поиска пропавших без вести, размещения миротворцев и демаркации, а также разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

Подобные обсуждения, по словам Пашиняна, носят регулярный характер, и порой проводятся в день по несколько раз. Об этих обсуждениях не всегда распространяются официальные сообщения, учитывая их рабочий характер и частоту проведения, сообщил армянский премьер.