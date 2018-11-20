Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян недоволен рационом армянских солдат.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Н.Пашинян проинформировал, что неоднократно лично бывал на линии соприкосновения, пробовал солдатскую пищу и она ужасна. "Мы этой проблемой занимались, занимаемся и будем заниматься, но надо также представлять объемы", - отметил Пашинян.

По его словам, одним из самых тяжелых переживаний для родителей - это получать просьбы от сына из армии прислать ему провизию.