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Пашинян не стал раскрывать детали предстоящих переговоров с Эрдоганом

Пашинян не стал раскрывать детали предстоящих переговоров с Эрдоганом Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал раскрывать повестку переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
18 июня 2025 г. 12:48
Пашинян не стал раскрывать детали предстоящих переговоров с Эрдоганом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал раскрывать повестку переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Планируется совместное заявление для общественности о повестке визита. Согласно договоренностям, нельзя преждевременно разглашать пункты заявления", – сказал он в ходе брифинга, подтвердив свой визит в Турцию.

Отметим, что вчера спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о том, что 20 июня Пашинян отправится в Турцию, где проведет переговоры с руководством страны.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ərdoğanla gözlənilən danışıqların detallarını açıqlamayıb
Версия на английском языке Pashinyan refuses to reveal details of upcoming talks with Erdogan

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