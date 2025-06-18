Пашинян не стал раскрывать детали предстоящих переговоров с Эрдоганом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал раскрывать повестку переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал раскрывать повестку переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Планируется совместное заявление для общественности о повестке визита. Согласно договоренностям, нельзя преждевременно разглашать пункты заявления", – сказал он в ходе брифинга, подтвердив свой визит в Турцию.

Отметим, что вчера спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о том, что 20 июня Пашинян отправится в Турцию, где проведет переговоры с руководством страны.