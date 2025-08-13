О нас

Пашинян не примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

Пашинян не примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 14-15 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).
В регионе
13 августа 2025 г. 13:01
Пашинян не примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 14-15 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

По ее словам, это связано с тем, что Пашинян с 12-го по 15-ое августа включительно будет находиться в отпуске.

Армению на заседании представит вице-премьер Мгер Григорян.

В ходе заседания будут рассмотрены программа развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС, транспортная политика государств-членов на 2024-2026 годы, концепция развития общего рынка лекарств и медицинских изделий и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian PM won't attend Eurasian Intergovernmental Council’s meeting in Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Qırğızıstanda Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak etməyəcək

Другие новости из категории

Хакан Фидан: Обеспокоенные процессом нормализации в Сирии акторы занимаются провокациями
Хакан Фидан: Обеспокоенные процессом нормализации в Сирии акторы занимаются провокациями
13 августа 2025 г. 13:28
Свириденко: Нафтогаз получил рекордный кредит 500 млн евро под гарантию ЕС
Свириденко: "Нафтогаз" получил рекордный кредит 500 млн евро под гарантию ЕС
13 августа 2025 г. 13:13
Аппарат Пашиняна уточнил дату визита Пезешкиана в Армению
Аппарат Пашиняна уточнил дату визита Пезешкиана в Армению
13 августа 2025 г. 13:11
Зеленский: Нет ни одного признака о намерении РФ по завершению войны
Зеленский: Нет ни одного признака о намерении РФ по завершению войны
13 августа 2025 г. 12:35
В Грузии арестованы разыскиваемые по линии Интерпола 12 граждан Турции
В Грузии арестованы разыскиваемые по линии Интерпола 12 граждан Турции
13 августа 2025 г. 11:52
Недалеко от Тбилиси произошло землетрясение
Недалеко от Тбилиси произошло землетрясение
13 августа 2025 г. 11:39
В Армении задержан гражданин Ирана за контрабанду наркотиков
В Армении задержан гражданин Ирана за контрабанду наркотиков
13 августа 2025 г. 10:42
Пункт пропуска на границе Кыргызстана и Узбекистана временно закрыли
Пункт пропуска на границе Кыргызстана и Узбекистана временно закрыли
13 августа 2025 г. 09:18
Правительство Казахстана выделило средства на изучение проблем Каспийского моря
Правительство Казахстана выделило средства на изучение проблем Каспийского моря
13 августа 2025 г. 08:04
В турецком Балыкесире произошло еще одно землетрясение
В турецком Балыкесире произошло еще одно землетрясение
12 августа 2025 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi