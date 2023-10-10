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Пашинян не приедет на саммит СНГ в Бишкек

Пашинян не приедет на саммит СНГ в Бишкек Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в заседании Совета глав государств (СГГ) СНГ.
В регионе
10 октября 2023 г. 16:42
Пашинян не приедет на саммит СНГ в Бишкек

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в заседании Совета глав государств (СГГ) СНГ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе кыргызского лидера.

"Состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказано в сообщении.

В ходе беседы Пашинян с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ.

Кроме того, обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, включая предстоящее заседание СГГ СНГ, которое состоится в Бишкеке 13 октября.

Лидеры условились поддерживать постоянные контакты и укреплять двусторонние отношения.

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Версия на английском языке Pashinyan won't attend CIS summit in Bishkek

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