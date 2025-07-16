Пашинян: Не получал предложения от МГ ОБСЕ по решению карабахского вопроса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг утверждения о том, что в период его пребывания в должности он получал какие-либо предложения от Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг утверждения о том, что в период его пребывания в должности он получал какие-либо предложения от Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

По его словам, переданный ему документ не был адресован ему.

"Я не получал никаких предложений от Минской группы ОБСЕ. Я говорил об этом публично. Я получил остатки предложений, сделанных Минской группой ОБСЕ Сержу Саргсяну. Я заявил в Национальном Собрании, что документ, который вы считаете полученным мной предложением, начинается со следующего содержания: "Президенты Республики Армения и Азербайджанской Республики…". Этот документ был адресован президенту Республики Армения, а я никогда не был президентом Республики Армения", - отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что документ, который впоследствии оказался на столе правительства, стал результатом переговоров, проведенных в период президентства Сержа Саргсяна.