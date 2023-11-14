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Пашинян не поедет на саммит ОДКБ в Минске

Пашинян не поедет на саммит ОДКБ в Минске Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.
В регионе
14 ноября 2023 г. 11:56
Пашинян не поедет на саммит ОДКБ в Минске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Пашинян сообщил, что не сможет присутствовать на заседании Совета коллективной безопасности, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием", - сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

Ранее Пашинян и глава МИД Арарат Мирзоян не приняли участия в саммите СНГ в Бишкеке. Позже секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался от присутствия на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

В последние месяцы эксперты отмечают последовательное ухудшение армяно-российских отношений на всех площадках, включая ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Армения не участвует в учениях ОДКБ, отказалась от квоты замгенсека этой организации, однако проводит у себя учения совместно с НАТО. 24 октября послу России в Армении Сергею Копыркину в МИД вручили ноту протеста в связи с программой "Куклы наследника Тутти. Никол Пашинян: предвестник беды" на Первом канале. В свою очередь 25 октября временный поверенный в делах посольства Армении в РФ был вызван в российский МИД в связи с публикациями в армянских СМИ относительно российского руководства.

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Версия на английском языке Pashinyan says won't attend upcoming CSTO session
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan KTMT-nin sessiyasında iştirak etməyəcək

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