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    Пашинян назвал условие, при соблюдении которого уйдёт в отставку

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, при каком условии может уйти в отставку. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Пашиняна, он примет данное решение после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от «Процветающей Армении» и «Дашнакуцутюн».

    «Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку... Но буду исполнять обязанности премьер-министра», — сказал он.

    Ранее политик поручил уволить министров и губернаторов от указанных партий.

    В свою очередь, представители «Дашнакуцутюн» заявили, что отзывают министров.

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