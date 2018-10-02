Пашинян назвал условие, при соблюдении которого уйдёт в отставку

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, при каком условии может уйти в отставку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Пашиняна, он примет данное решение после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от «Процветающей Армении» и «Дашнакуцутюн».

«Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку... Но буду исполнять обязанности премьер-министра», — сказал он.

Ранее политик поручил уволить министров и губернаторов от указанных партий.

В свою очередь, представители «Дашнакуцутюн» заявили, что отзывают министров.