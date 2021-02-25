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Пашинян назвал ситуацию в Армении напряженной, но “управляемой”

Пашинян назвал ситуацию в Армении напряженной, но “управляемой” Ситуация в Армении напряженная, но “управляемая”. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В регионе
25 февраля 2021 г. 14:19
Пашинян назвал ситуацию в Армении напряженной, но “управляемой”
Никол Пашинян

Ситуация в Армении напряженная, но “управляемая”. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он вышел к своим сторонникам, которые собрались по его призыву у здания правительства на площади Республики.

“Я не уверен, что моя отставка - решение проблемы. Я представил несколько вариантов решения. Не беспокоюсь, что руководители полиции страны и Службы национальной безопасности выступят с заявлением наподобие генштаба", - сказал своим сторонникам Пашинян.

По его словам, ситуация в стране напряженная, но необходимо договорится, чтобы не было столкновений.

Пашинян также заявил о готовности обсуждать имеющие в республике вопросы.

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