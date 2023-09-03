Пашинян назвал причины, по которой Армения не ратифицировала документы ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил причину, по которой его страна не ратифицировала и не присоединилась к ряду документов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил причину, по которой его страна не ратифицировала и не присоединилась к ряду документов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report , соответствующее заявление армянский премьер озвучил в интервью газете La Repubblica.

По его словам, общественность Армении испытала и продолжает испытывать глубокое разочарование в отношении практики ОДКБ: "Думаю, это очевидно".

"По крайней мере, могу сказать, что описанная вами ситуация с точки зрения функциональности и договороспособности ОДКБ говорит о кризисе. И я не думаю, что это проблема только Армении, это проблема самой организации.

Что касается объяснений, то они могут быть самыми разными, но я не думаю, по крайней мере с нашей точки зрения, что объяснения не важны.

Это также является причиной, по которой Армения не ратифицировала и не присоединилась к ряду документов в ходе саммита ОДКБ, прошедшего в Ереване осенью 2022 года, а поскольку решения в ОДКБ принимаются консенсусом, никаких решений нет", - сказал Пашинян.