О нас

Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС

Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз.
В регионе
1 июля 2024 г. 12:15
Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в ходе "Армянского форума за демократию".

При этом он отметил, что у народа Армении есть европейские стремления, о чем сам заявлял с трибуны европейского парламента. По словам Пашиняна, он как должностное лицо, которое уполномочено представлять народ Армении, знает его мнение.

"Проводить сейчас референдум или нет?.. Если мы вынесем этот вопрос на референдум, то должны будем проводить агиткомпанию. Когда мы будем ее проводить, люди зададут вопросы – когда, как, в какие сроки, какими шагами?. Евросоюз хочет этого или нет, готов ли Евросоюз? Могу ли я дать ответы на эти вопросы - нет", - сказал премьер.

Он также обратил внимание на процессы, которые идут в самом Евросоюзе. Например, прошедшие в ЕС выборы вызывают определенные вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pashinyan calls inappropriate to hold referendum to join EU
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Aİ-yə üzvlüklə bağlı referendumun keçirilməsi məqsədəuyğun deyil

Самое читаемое

В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
28 июня 2024 г. 21:53
Sky: Большая авантюра Макрона с досрочными выборами обречена на провал
Sky: "Большая авантюра" Макрона с досрочными выборами обречена на провал
30 июня 2024 г. 09:04
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
30 июня 2024 г. 20:53
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
27 июня 2024 г. 01:05
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
26 июня 2024 г. 13:01
Глава ЦИК: Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана
Глава ЦИК: Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана
29 июня 2024 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi