Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в ходе "Армянского форума за демократию".

При этом он отметил, что у народа Армении есть европейские стремления, о чем сам заявлял с трибуны европейского парламента. По словам Пашиняна, он как должностное лицо, которое уполномочено представлять народ Армении, знает его мнение.

"Проводить сейчас референдум или нет?.. Если мы вынесем этот вопрос на референдум, то должны будем проводить агиткомпанию. Когда мы будем ее проводить, люди зададут вопросы – когда, как, в какие сроки, какими шагами?. Евросоюз хочет этого или нет, готов ли Евросоюз? Могу ли я дать ответы на эти вопросы - нет", - сказал премьер.

Он также обратил внимание на процессы, которые идут в самом Евросоюзе. Например, прошедшие в ЕС выборы вызывают определенные вопросы.