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Пашинян назвал основные приоритеты в деятельности СНБ Армении

Пашинян назвал основные приоритеты в деятельности СНБ Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил коллективу Службы национальной безопасности (СНБ) новоназначенного директора СНБ Андраника Симоняна.
В регионе
30 июня 2025 г. 17:41
Пашинян назвал основные приоритеты в деятельности СНБ Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил коллективу Службы национальной безопасности (СНБ) новоназначенного директора СНБ Андраника Симоняна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Пашинян сказал, что за последние годы служба претерпела достаточно серьезный процесс преобразований и реформ. Он отметил, что разработан и сформирован проект стратегии дальнейшего развития Службы нацбезопасности, который будет принят в ближайшее время в установленном порядке и обеспечит дальнейший прогресс и развитие службы.

Он отметил, что принятая правительством стратегия также играет значительную роль в постоянном повышении эффективности работы. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность трех основных функций, на которых должна сосредоточиться СНБ: контрразведка, борьба с терроризмом и поддержание конституционного порядка.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əsas prioritetlərini açıqlayıb

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